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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ BOZKÖSE

Ali Bozköse

Adalet Partisi
Ali Bozköse
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı