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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR EYİCİL

Abdulkadir Eyicil

Adalet Partisi
Abdulkadir Eyicil
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı