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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR GİRGİNER

Uğur Girginer

Adalet Partisi
Uğur Girginer
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı