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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN AYDOĞAN

Hakan Aydoğan

Adalet Partisi
Hakan Aydoğan
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı