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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARAN ŞAHİN

Baran Şahin

Adalet Partisi
Baran Şahin
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı