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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH AYYILDIZ

Salih Ayyıldız

Adalet Partisi
Salih Ayyıldız
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı