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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SAİT CENS

Mehmet Sait Cens

Adalet Partisi
Mehmet Sait Cens
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı