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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET TUNCER

Mehmet Tuncer

Adalet Partisi
Mehmet Tuncer
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı