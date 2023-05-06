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ANASAYFA ŞEHİRLER BİTLİS ADALET BİRLİK PARTİSİ

BİTLİS - ADALET BİRLİK PARTİSİ

AB
KISALTMA :AB GENEL BAŞKAN :İRFAN UZUN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ADİLCEVAZ
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AHLAT
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GÜROYMAK
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HİZAN
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MERKEZ
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MUTKİ
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TATVAN
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Kaynak: Anadolu Ajansı