Başbakan'dan Sincar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu; "Sincar bölgesi bizim için önemli orada ikinci bir Kandil oluşturulmaya çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oradan teröristleri uzaklaştıracağız. Peşmerge ve Bağdat yönetimi biz kendi güvenlik güçlerimizle halledeceğiz dediler. Burada bir adım atılırsa ne ala yoksa biz gereğini yapacağız"
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