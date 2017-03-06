Yol Durumu
  1. Çavuşoğlu'nun toplantı yapacağı salon değiştirildi
  2. Kılıçdaroğlu tam dağıttı

Başbakan'dan Sincar açıklaması

ATV-A Haber ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım Sincar'a yerleşmeye çalışan terör örgütü PKK'ya sert mesajlar gönderdi.

Başbakan: Buna asla izin vermeyeceğiz

şöyle konuştu; "Sincar bölgesi bizim için önemli orada ikinci bir Kandil oluşturulmaya çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oradan teröristleri uzaklaştıracağız. Peşmerge ve Bağdat yönetimi biz kendi güvenlik güçlerimizle halledeceğiz dediler. Burada bir adım atılırsa ne ala yoksa biz gereğini yapacağız"
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi 20:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar