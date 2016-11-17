Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) bağlı Yekiti Partisi'nin ofisini basarak, yöneticilerini kaçırdı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/PKK militanları, Yekiti Partisi'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesine bağlı Amude beldesindeki ofisini 1 saat kuşatmada tuttuktan sonra baskın düzenledi. Militanlar, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Salih'in de aralarında bulunduğu 6 üst düzey yöneticiyi kaçırdı.
PKK/PYD dün de ruhsatsız çalıştığı bahanesiyle partiye ait radyoyu basmış, 2 çalışanı kısa süre gözaltında tuttuktan sonra serbest bırakmıştı. Militanlar, radyoda el koydukları eşyaları ise teslim etmemişti.
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