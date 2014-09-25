Elmas Kurabiye Tarifi

225 gram oda sıcaklığında tereyağıBir buçuk su bardağı pudraşekeri2 adet yumurta sarısı2 çorba kaşığı krema2 su bardağı un1/2 su bardağı kakao1 paket vanilyaBir tutam tuzÜzeri için: 1 su bardağı tozşekerÇikolata dolgu için:120 gram bitter çikolata1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı3 çorba kaşığı bal3 çorba kaşığı kremaÖncelikle hamur için derin bir kapta tereyağı ile pudraşekerini mikserle hafif kabarana kadar çırpın. Yumurta sarılarını ilave edin ve karıştırın. Kremayı katıp, yavaşça karıştırmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve tuzu eleyerek ekleyin. Kıvam alana kadar karıştırın. Hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparın ve avcunuzun içinde yuvarlayın. Tozşekere bulayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tam ortalarına baş parmağınızla bastırarak küçük oyuklar açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Fırından alın ve soğutun. Çikolata dolgu için çikolatayı tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Ocağın altını kapattıktan sonra bal ve kremayı ilave edip, karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. Soğuyan kurabiyelerin ortasına sıkın ve servis yapın.