SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Tatlı & Pasta & Börek Haberleri

Elmas Kurabiye Tarifi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Eylül 2014 , 00:00 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:05
Elmas Kurabiye Tarifi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Malzemeler

    225 gram oda sıcaklığında tereyağı
    Bir buçuk su bardağı pudraşekeri
    2 adet yumurta sarısı
    2 çorba kaşığı krema
    2 su bardağı un
    1/2 su bardağı kakao
    1 paket vanilya
    Bir tutam tuz

    Üzeri için: 1 su bardağı tozşeker

    Çikolata dolgu için:
    120 gram bitter çikolata
    1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı
    3 çorba kaşığı bal
    3 çorba kaşığı krema

    Elmas Kurabiye Yapılışı

    Öncelikle hamur için derin bir kapta tereyağı ile pudraşekerini mikserle hafif kabarana kadar çırpın. Yumurta sarılarını ilave edin ve karıştırın. Kremayı katıp, yavaşça karıştırmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve tuzu eleyerek ekleyin. Kıvam alana kadar karıştırın. Hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparın ve avcunuzun içinde yuvarlayın. Tozşekere bulayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tam ortalarına baş parmağınızla bastırarak küçük oyuklar açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Fırından alın ve soğutun. Çikolata dolgu için çikolatayı tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Ocağın altını kapattıktan sonra bal ve kremayı ilave edip, karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. Soğuyan kurabiyelerin ortasına sıkın ve servis yapın.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan dünya barışını tehdit eden Trump’a Gazze tepkisi: Yanlıştan dön
    TÜSİAD’ın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildir
    Binance
    Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar
    Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    İngiltere’nin Beşar Esad pazarlığı! Hafız’dan sonra nasıl iktidara geldi? Belgeler ortaya çıktı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gazze açıklaması: Ya iki devletli çözüm ya uçurum
    Başkan Erdoğan’dan Pakistan’da Bağımsız Filistin mesajı: Mücadelemiz sürecek | 24 anlaşma imzalandı | Ticarette yeni hedef
    Hamas’tan Gazze açıklaması: Ateşkesi sürdüreceğiz! Cumartesi takas yapılacak mı?
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Mansur Yavaş’ın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?
    CHP’li Kartal ve Ataşehir Belediyesi’ne terör operasyonunda yeni detay! Kent uzlaşısında İBB meclisine sokulan Elif Gül’ün kızı PKK üyesi çıktı!
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Her fırsatta mazlumların hakkını savundunuz
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuklar kardeşinden mi? Eşinden şoke eden sözler: İnat olsun diye beraber oldum
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Ankara’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci bileti kaç TL oldu? İşte yeni tarife...
    Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...