Elmas Kurabiye Tarifi

Malzemeler
225 gram oda sıcaklığında tereyağı
Bir buçuk su bardağı pudraşekeri
2 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı krema
2 su bardağı un
1/2 su bardağı kakao
1 paket vanilya
Bir tutam tuz
Üzeri için: 1 su bardağı tozşeker
Çikolata dolgu için:
120 gram bitter çikolata
1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı
3 çorba kaşığı bal
3 çorba kaşığı krema
Elmas Kurabiye Yapılışı
Öncelikle hamur için derin bir kapta tereyağı ile pudraşekerini mikserle hafif kabarana kadar çırpın. Yumurta sarılarını ilave edin ve karıştırın. Kremayı katıp, yavaşça karıştırmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve tuzu eleyerek ekleyin. Kıvam alana kadar karıştırın. Hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparın ve avcunuzun içinde yuvarlayın. Tozşekere bulayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tam ortalarına baş parmağınızla bastırarak küçük oyuklar açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Fırından alın ve soğutun. Çikolata dolgu için çikolatayı tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Ocağın altını kapattıktan sonra bal ve kremayı ilave edip, karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. Soğuyan kurabiyelerin ortasına sıkın ve servis yapın.