Narlı Çikolatalı Dilimler Tarifi

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta sarısı

100 gram tereyağı

1 çorba kaşığı su

1 su bardağı+2 çorba kaşığı pudraşekeri

1 çay kaşığı tuz

Narlı çikolata için:

1 neskafe fincanı nar tanesi

150 gram krema

150 gram bitter çikolata

30 gram tereyağı

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı tozşeker

Üzerine:

2 su bardağı nar tanesi

Narlı Çikolatalı Dilimler Yapılışı

HAMUR için tüm hamur malzemesini iyice yoğurup 1 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra merdane yardımıyla kalıp ebadında açıp, yağlanmış kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Narlı çikolata için kremayı ısıtın. Bitter çikolata, ardından tereyağı ekleyip çırparak karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta ve tozşekeri çırpın. Kremalı karışıma ilave edip ocaktan alın. Nar ekleyip karıştırmaya devam edin. Pişen hamurun üzerine ılık narlı çikolatalı karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Nar ile süsleyip servis yapın.