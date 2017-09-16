Kuru İncirli Tart Tarifi

Malzemeler

7 adet kuru incir

7 çorba kaşığı tozşeker

7 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı tarçın

75 gram margarin

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 adet elma

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıcak su

Üzerine: 1 çay bardağı pudraşekeri

Kuru İncirli Tart Yapılışı

İNCİRLERİ akşamdan sıcak su ile ıslatın. Ertesi gün sudan çıkartıp küçük küçük doğrayın. Elmanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Başka bir kapta erimiş margarin, tozşeker ve tarçını karıştırın. Doğranmış incir, elma ve ceviz ekleyip tekrar karıştırın. Sıcak su ekleyip iyice karıştırın. Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış tart kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuyunca üzerine pudraşekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.