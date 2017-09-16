Kirazlı Çikolata Pasta Tarifi

Malzemeler

Yarım kg kiraz

1 su bardağı kirsch (vişne likörü)

125 gram kakaolu bisküvi

1 çay kaşığı tarçın

60 gram margarin

400 gram labne peyniri

200 ml krema

4 çorba kaşığı tozşeker

80 gram beyaz çikolata

80 gram sütlü çikolata

160 gram bitter çikolata

4 yaprak jelatin

1/3 su bardağı sıcak su

Kirazlı Çikolata Pasta Yapılışı

Kİrazların çekirdeklerini çıkarıp, kirsch içinde bekletin. Bisküvileri havanda dövüp, 1 çay kaşığı tarçınla karıştırın. Eritilmiş margarini ekleyip karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kalıbın dibine bastırarak yayın. Beyaz, sütlü ve bitter çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Eriyen bitter çikolatanın yarısını ayırın. 10-12 adet kirazı, bitter çikolataya bulayın. Donması için buzdolabında bekletin. Kremayı 4 çorba kaşığı tozşekerle çırpın. Kremaya, labne peyniri ekleyip karıştırın. Jelatinleri soğuk suda bekletin. Yumuşayıp kabarınca, suyunu süzerek, sıcak suyun içinde eritin. Eriyen jelatini kremaya ekleyip karıştırın. Karışımı üçe ayırın. Herbirine ayrı ayrı olarak erimiş çikolataları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatalı kremadan 1 çorba kaşığı ayırın. Kalanını kalıptaki bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine sütlü çikolatalı kremayı ve kirazların bir kısmını yayın. Daha sonra bitter çikolatalı krema ve kirazları ekleyin. En üste, ayırdığınız beyaz çikolatayı yayın. Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.