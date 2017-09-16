Elmalı Pay Tarifi

Malzemeler

1 paket (250 gram) margarin

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı pudraşekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



Harç için:

5 adet ekşi elma

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

Yarım su bardağı tozşeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Elmalı Pay Yapılışı

MARGARİN, yumurta, pudraşekeri, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın. Aldığı kadar un ilave edip, sert kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru iki bezeye ayırıp, merdane ile tart kalıbı ebadında açın. Bir kat hamuru tart kalıbına yerleştirin. Harç için rendelenmiş elma, ceviz, tozşeker ve tarçını harmanlayıp, hamurun üzerine yayın. İkinci kat hamuru yerleştirin ve üzerine çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra pudraflekeri serpip servis yapın.