Cevizli Çikolatalı Tart Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

2 çorba kaşığı pudraşekeri

Bir tutam tuz



Üzeri için:

150 gram dövülmüş ceviz

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

2 çorba kaşığı krema

2 adet yumurta

Cevizli Çikolatalı Tart Yapılışı

Un, tereyağı, pudraşekeri ve tuzu iyice yoğurun. Yağlanmış 18 cm çapındaki fırın kabına dökün. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. Ocaktan alıp,kremayı, ardından yumurtayı ve cevizi ekleyin. İyice çırpıp tart hamurunun üzerine dökün. Tekrar, 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.