Armutlu Bisküvili Pasta Tarifi

Malzemeler
1 adet büyük boy armut
2 çorba kaşığı tozşeker
175 gram kepekli bisküvi
300 gram beyaz çikolata
3 çorba kaşığı krema
100 gram dövülmüş fındık-fıstık karışımı
Üzerine:
40 gram bitter çikolata
Armutlu Bisküvili Pasta Yapılışı
ARMUDU soyup, çekirdek yatağını çıkarın. Küçük doğrayıp, tozşekerle birlikte 5 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Bisküvileri irice kırın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı karıştırıp, iyice çırpın. Tüm malzemeyi karıştırıp, 18 cm çapındaki yuvarlak kalıba dökün. Buzdolabına yerleştirip, iyice donana dek dinlendirin. Bitter çikolatayı eritip, pastanın üzerine dökün. Dilimleyerek servis yapın.
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