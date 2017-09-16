Sebzeli Noodles Tarifi

Malzemeler

250 gram noodles

2 çorba kaşığı mısır yağı

1 adet jülyen doğranmış havuç

1'er adet kırmızı ve sarı biber

3 adet ince kıyılmış sivri biber

1 çorba kaşığı köri

Yarım çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı soya sosu

2 çorba kaşığı teriyaki sos



Üzerine: Soya filizi

Sebzeli Noodles Yapılışı

NOODLES'ı sıcak suda 10 dakika üzeri kapalı olarak bekletin. Bir tencereye aldığınız mısır yağında havucu soteleyin. Jülyen şeklinde doğranmış kırmızı ve sarı biberi, sivri biberi atıp 5 dakika daha soteleyin. Köri, kimyon, soya sosu ve teriyaki sosu ilave edip 1-2 dakika daha pişirin. En son suyu süzülmüş noodles'ı katın. Bütün malzemeyi karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine soya filizi ekleyin ve sıcak olarak servis yapın.