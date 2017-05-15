Brokolili Tortilla Tarifi

Malzemeler

300 gram brokoli,

4 kahve fincanı zeytinyağı,

1 adet küp doğranmış kırmızı biber,

1 adet havuç,

8 adet yumurta,

Yarım demet kıyılmış maydanoz,

2 çorba kaşığı krema,

Tuz,

karabiber.



Brokolili Yortilla Yapılışı

Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Bir buçuk kahve fincanı zeytinyağını tavada kızdırın. Brokoliyi ilave edip, rengi dönene kadar kavurun. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Kalan iki buçuk kahve fincanı zeytinyağı, kırmızı biber ve doğranmış havucu ekleyin. Ocağın altını biraz daha açıp 3-4 dakika soteleyin. Yumurta, maydanoz ve kremayı birlikte çırpıp brokolinin üzerine dökün. Tavanın kapağını kapatıp orta ısılı ocakta 10 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.