Krepte Sebze Kavurması Tarifi

Malzemeler
Krep için:
3 adet yumurta
2 su bardağı süt
Yarım kahve fincanı sıvıyağ
Aldığı kadar un
İçi için:
2 adet patlıcan
1 adet pırasa
100 gram lahana
8-10 adet mantar
3 adet kırmızı biber
Tuz, karabiber
1 su bardağı zeytinyağı
200 gram dil peyniri
Krepte Sebze Kavurması Yapılışı
Krebi hazırlamak için, tüm krep malzemesini, akışkan kıvamlı bir hamur elde edene kadar mikserde karıştırın. Karışımdan bir kepçe alarak yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartın. Tüm karışım bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Sebze kavurması için, tüm sebzeleri ince doğrayıp tuz ve karabiberle karıştırın. Zeytinyağında soteleyip, ocağın altını kapatın. Dil peynirini tel tel ayırıp sebze kavurması ile karıştırın. Sebze kavurmasını kreplerin içine pay edip servis yapın.