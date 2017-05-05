Mezgitli İçli Köfte Tarifi

Malzemeler

İç harç için:

1 adet mezgit fileto

8 adet mantar

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Nane

Fesleğen

Kekik

Dış harç için:

250 gram köftelik bulgur

1 adet patates

1 adet yumurta

100 gram kıyma

1 su bardağı ılık su



Kızartmak için:

Sıvıyağ

Mezgitli İçli Köfte Yapılışı

Öncelikle iç harç için balık, mantar, kırmızı biber, sivri biber ve taze soğanı incecik kıyın. Tavaya aldığınız tereyağında kıydığınız malzemeyi soteleyin. Ceviz, nane, fesleğen, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip, 1-2 dakika daha soteledikten sonra tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için yoğurma kabına köftelik bulgur, rendelenmiş patates, yumurta ve kıymayı koyun. Üzerine ılık suyu ekleyin ve 10 dakika bekletin. Daha sonra tüm malzemeyi yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde inceltin. Ortasına iç harçtan koyup, kapatın ve yuvarlayarak şekil verin. Kalan malzeme ile aynı şekilde köfteler hazırlayın. Kızdırılmış sıvıyağda önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.