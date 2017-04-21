Asma Yaprağında Sebzeli Dil Balığı Tarifi

Malzemeler

500 gram dil balığı

6 adet salamura asma yaprağı

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

2 adet küçük boy havuç

3 dilim zar şeklinde

doğranmış salam

1 adet sarı biber

1 adet dolmalık biber

Tuz

Karabiber

Asma Yaprağında Sebzeli Dil Balığı Yapılışı

Balıktan fileto çıkarın ve derin bir kaba alın. Üzerine sıvıyağ, tuz ve karabiber ekleyerek, karıştırın. Yaprakları tuzunun çıkması için suda 1-2 dakika tutup, çıkarın ve tezgaha kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine balık, kaşar peyniri, jülyen doğranmış 1 adet havuç ve salam koyup, rulo yapın. Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan jülyen doğranmış 1 adet havuç, sarı ve dolmalık biberi, 1 çorba kaşığı sıvıyağda hafifçe soteleyin. Servis tabağına alın ve üzerine balığı yerleştirin. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis yapın.