Sebze Paneli Çipura Tarifi

Malzemeler

2 adet çipura

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1'er adet kabak, havuç,

patates, kırmızı ve sarı biber

1 çay kaşığı baharat karışımı

2 diş ince kıyılmış sarmısak

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Safran sos için:

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı krema

Yarım çay kaşığı safran

Sebze Paneli Çipura Yapılışı

Balıkların filetosunu çıkarın. Kabukları soyulmuş ve zar şeklinde doğranmış sebzeleri sıvıyağda soteleyin. Baharat ve sarmısağı ilave edip sotelemeye devam edin. En son kaşar peynirini ekleyip 1-2 dakika daha çevirdikten sonra filetoları bu karışıma bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos için sıvıyağda unu hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Krema, safran ve baharat karışımını ilave edip kısık ateşte 1-2 dakika pişirin. Balıkları safran sos ve Akdeniz yeşilliği ile birlikte servis yapın.