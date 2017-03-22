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Çanakkale Barbun Salatası Tarifi

Malzemeler

5 adet Çanakkale barbunu
Yarım su bardağı kıyılmış badem
Yarım çay kaşığı acı toz kırmızıbiber
3 çay kaşığı deniz tuzu
3 tatlı kaşığı zeytinyağı
5'er dal maydanoz ve dereotu
3'er adet taze soğan, nane ve kişniş

Çanakkale Barbun Salatası Yapılışı

Barbunların kılçıklarını temizleyin. Badem, kırmızıbiber, 2 çay kaşığı deniz tuzu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile iyice harmanlayıp, 2 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, balıkları fazla kurutmadan pişirin. Kıyılmış maydanoz, dereotu, soğanın yeşil kısımları, nane, kişniş, kalan 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve kalan tuzu derin bir kapta harmanlayıp servis tabağına alın. Barbunlarla birlikte servis yapın.

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