Kağıtta Çinekop Tarifi

Malzemeler
6 adet çinekop
2 adet soğan
3 adet sivri biber
12 adet kiraz domates
Kekik, tuz
2 çorba kaşığı sıvıyağ
Balığı sarmak için: Alüminyum folyo
Kağıtta Çinekop Yapılışı
Bir kasenin içinde piyazlık doğranmış soğan, ince kıyılmış biber, ortadan ikiye kesilmiş domates, kekik, tuz ve sıvıyağı karıştırın. Alüminyum folyonun içine 1 adet ayıklanmış balığı yerleştirin. Üzerine hazırladığınız harçtan 2 çorba kaşığı yayın ve folyonun ağzını kapatın. Diğer balıkları da aynı şekilde hazırlayın. Fırın tepsisine dizdiğiniz balıkları önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin.
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