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    EYT’liye hızlı maaş! Emeklilik işlemleri nasıl yapılacak? Hangi kolaylıklar gelecek? SGK’ya ve işverene başvuruda nelere dikkat edilmeli?

    Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT’liler düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra başvuru yapacak. E-Devlet’ten hızlı maaş kolaylığı sağlanırken, ‘emekli olabilir’ yazısı uygulamasının kaldırılması gündemde. İşte adım adım yapılacak işlemler...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    EYT’liye hızlı maaş

    Emeklilikte yaşa takılanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açan düzenleme için yasa süreci tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvurular başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem başvuruyu kolaylaştırmak hem de hızlı emekli aylığı bağlanması için kolları sıvadı. Bu kapsamda EYT'liler bu ay kolayca başvuruyu yapıp, Nisan'da da emekli aylığına kavuşabilecek. İşte başvuruya ilişkin detaylar, EYT'lilerin dikkat etmesi gereken noktalar…



    EYT'liler SGK'ya başvuru öncesi neye dikkat etmeli?
    - İşe başlangıç tarihine göre belirlenen prim şartı ile yılın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin.
    - Borçlanma ya da ihya başvurusu yapmışsanız ödemenizi de gerçekleştirin. Ödeme olmadan söz konusu primler hizmet sürenize eklenmez.
    - Prim borcunuz olup olmadığını kontrol edin.
    - Birden fazla kurumdan çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yapın.- Yine birden fazla kurumdan çalışmanız varsa son 7 yıllık prime bakın. En çok
    hangi kurumdan fazla priminiz varsa o kurumun şartlarıyla emekli olacaksınız. Özellikle SSK'dan emeklilik planlıyorsanız, bu süreye dikkat etmeniz önemli. İsteğe bağlı prim ödüyorsanız bu sürelerin Bağ-Kur kapsamında sayıldığını unutmayın.
    - Çalışıyorsanız işten çıkış işleminizi gerçekleştirin.



    Aynı iş yerinde devam edeceğim. İşten çıkış yapılması zorunlu mu?
    Mevcut mevzuata göre, EYT'lilerin aynı işyerinde devam etsin ya da etmesin her durumda emeklilik işlemleri için işten çıkışının yapılması gerekiyor. Aynı iş yerinde devam edilecekse işveren yeniden girişi de yapacak.



        Emeklilik başvurusu nasıl başvuru yapılacak?
        EYT'liler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Böylece bulunduğu yerden ve istediği zaman başvurma imkanı elde ederken, sıra bekleme derdi olmayacak. e-Devlet'ten başvuruda bir sorunla karşılaşılması halinde bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılabilecek.



        Başvuruda hangi kolaylıklar gündemde?
        Mevcut sistemde emekli olacak çalışanların önce SGK'ya giderek 'emekli olabilir' yazısı alması gerekiyor. Emekliliğe hak kazanıldığını gösteren bu yazıyla emeklilik süreci başlıyor. İşverene de bu yazıyla başvuru yapılıyor. EYT'liler için 'emekli olabilir' yazısı alınması zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Böylece sigortalının beyanına göre çıkış yapılarak emekli koşulları oluşanlara e-Devlet üzerinden emekli aylığı bağlanacak. SGK'nın iş yoğunluğu azalırken, emeklilik işlemleri de hızlanacak. Bu durumda çalışan işverene bu belge olmadan 'emeklilik nedeniyle' çıkış yazısıyla başvuracak. Ancak kesin prosedürü başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte SGK duyuracak.



        İşverene başvuruda nelere dikkat edilmeli?
        - Çıkış işlemi için işverene başvururken 'emeklilik' nedeniyle olduğunu belirtin.
        - İşveren SGK'ya işten çıkış nedenini 'emeklilik' olarak göstermeli. Burada doğru kod '8' olacak.
        - Aynı iş yerinde devam edecekseniz, girişinizin yapıldığını kontrol edin.



            - İş yerinde 1 yılı dolduranlar kıdem tazminatını alacak. Burada işçinin giydirilmiş en son brüt ücreti esas olacak. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık yani 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında ödeme yapılacak, bundan sadece damga vergisi kesilecek. Tam yılı aşan süreler de hesaplamaya dahil edilecek. Tazminatın doğru hesaplandığından emin olun.



            - Birikmiş izinleri olan çalışanlar bunların da parasını alacak. İzin hakkında bir zaman aşımı bulunmuyor. Kalan tüm izinlerin ücretinin verilmesi şart. Hesaplamanın son ayın çıplak brüt ücreti üzerinden yapılması gerekiyor. Ödenen paranın içinde izin parasının da olduğunu kontrol edin.
            - Aynı iş yerinde tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi veriliyor. Bu durumda işverenle 'kendi isteğiniz ile ayrılırsanız emekli olduktan sonra çalıştığınız dönem dahil tüm sürelerin kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği' konusunda yazılı bir sözleşme yapmanız yararınıza olacaktır.



            ADIM ADIM E-DEVLET'TEN BAŞVURU
            - e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.
            - Sayfada çıkan yeni başvuru sekmesi işaretlenecek.
            - Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
            - SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A', Bağ-Kur kapsamına girenler ise '4B' seçeneğini işaretleyecek.



                - Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonuna tıklanacak.
                - Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına istenen şube yazılacak.
                - Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.
                - 'Aylık alıyor mu?' sorusu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlanacak.
                - Son aşamada 'ileri' butonuna, ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilecek.

                EYT'LİYE EMEKLİLİK REHBERİ 2 / Çığıl Ön Yener

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                Haberler Yazı Dizisi EYT’liye hızlı maaş! Emeklilik işlemleri nasıl yapılacak? Hangi kolaylıklar gelecek? SGK’ya ve işverene başvuruda nelere dikkat edilmeli?
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