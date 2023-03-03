EYT’liye hızlı maaş! Emeklilik işlemleri nasıl yapılacak? Hangi kolaylıklar gelecek? SGK’ya ve işverene başvuruda nelere dikkat edilmeli?





- Birikmiş izinleri olan çalışanlar bunların da parasını alacak. İzin hakkında bir zaman aşımı bulunmuyor. Kalan tüm izinlerin ücretinin verilmesi şart. Hesaplamanın son ayın çıplak brüt ücreti üzerinden yapılması gerekiyor. Ödenen paranın içinde izin parasının da olduğunu kontrol edin.

- Aynı iş yerinde tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi veriliyor. Bu durumda işverenle 'kendi isteğiniz ile ayrılırsanız emekli olduktan sonra çalıştığınız dönem dahil tüm sürelerin kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği' konusunda yazılı bir sözleşme yapmanız yararınıza olacaktır.