EYT’liye hızlı maaş! Emeklilik işlemleri nasıl yapılacak? Hangi kolaylıklar gelecek? SGK’ya ve işverene başvuruda nelere dikkat edilmeli?

Emeklilikte yaşa takılanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açan düzenleme için yasa süreci tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvurular başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem başvuruyu kolaylaştırmak hem de hızlı emekli aylığı bağlanması için kolları sıvadı. Bu kapsamda EYT'liler bu ay kolayca başvuruyu yapıp, Nisan'da da emekli aylığına kavuşabilecek. İşte başvuruya ilişkin detaylar, EYT'lilerin dikkat etmesi gereken noktalar…
EYT'liler SGK'ya başvuru öncesi neye dikkat etmeli?
- İşe başlangıç tarihine göre belirlenen prim şartı ile yılın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin.
- Borçlanma ya da ihya başvurusu yapmışsanız ödemenizi de gerçekleştirin. Ödeme olmadan söz konusu primler hizmet sürenize eklenmez.
- Prim borcunuz olup olmadığını kontrol edin.
- Birden fazla kurumdan çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yapın.- Yine birden fazla kurumdan çalışmanız varsa son 7 yıllık prime bakın. En çok
hangi kurumdan fazla priminiz varsa o kurumun şartlarıyla emekli olacaksınız. Özellikle SSK'dan emeklilik planlıyorsanız, bu süreye dikkat etmeniz önemli. İsteğe bağlı prim ödüyorsanız bu sürelerin Bağ-Kur kapsamında sayıldığını unutmayın.
- Çalışıyorsanız işten çıkış işleminizi gerçekleştirin.
Aynı iş yerinde devam edeceğim. İşten çıkış yapılması zorunlu mu?
Mevcut mevzuata göre, EYT'lilerin aynı işyerinde devam etsin ya da etmesin her durumda emeklilik işlemleri için işten çıkışının yapılması gerekiyor. Aynı iş yerinde devam edilecekse işveren yeniden girişi de yapacak.