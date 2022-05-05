Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluğun hikayesi 4





SAKATLIKLARA RAĞMEN YOLA DEVAM!

Trabzonspor'da sezon başı kadroya dahil edilen Koita müzmin sakattı. Trondsen bir maç vardı, üç maç yoktu! Taraftar bu duruma alışmıştı. Ama Trabzonspor, sezon içerisinde çok önemli oyuncularını kaybetti. Bunlardan biri Gervinho'ydu. Diğeri Edgar'dı. Bu iki oyuncu sezonu kapattı. Cornelius, Hamsik, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Peres sahalardan uzak kaldı. Ancak bu anları da iyi yönetti Trabzonspor ve kazanmayı bildi. Düşünün böylesine önemli oyunculardan bazı maçlarda yoksun kalıyorsunuz fakat maç kaybetmiyor aksine kazanıyor ve liderlik yolculuğuna devam ediyorsunuz! Bu aslında şu demekti... "Biz bir sistem takımıyız ve eksik de olsak her giren oyuncu bu oyuna maksimum fayda sağlıyor." İlerleyen dönemlerde Hugo ve Peres de sezonu kapatanlar arasına eklendi. Ancak Hugo mucizevi bir şekilde döndü. Trabzonspor uzun yıllar sonra stoper tandemini Hugo ve Edgar ile çok güzel oluşturmuştu. Birbirini tamamlayan iki oyuncunun yokluğu Trabzonspor'a sıkıntı yaratsa da Ahmet Can gibi altyapıdan yetişmiş bir stoperi de kazanmış oldu. Edgar ile sözleşme fesih edilse de muhtemelen sezon bitiminde yeniden masaya oturulacak.