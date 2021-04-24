Tahliyesine 12 gün kalan mahkum hayatını kaybeden oğlunu göremedi

İzmir Konak'ta boş olan 2 katlı evin üst katına dışarıdaki merdivenden girdiğinde çıkan yangında can veren Bulut Gürgür'ün (4) otopsisi yapılacak. Oğlunu sadece cezaevi ziyaretlerinde gören Abbas Gürgür'ün tahliyesine ise 12 gün kaldığı öğrenildi.
