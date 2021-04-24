Tahliyesine 12 gün kalan mahkum hayatını kaybeden oğlunu göremedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Konak'ta boş olan 2 katlı evin üst katına dışarıdaki merdivenden girdiğinde çıkan yangında can veren Bulut Gürgür'ün (4) otopsisi yapılacak. Oğlunu sadece cezaevi ziyaretlerinde gören Abbas Gürgür'ün tahliyesine ise 12 gün kaldığı öğrenildi.Bulut, oyun oynamak için girdiği evde yangın kurbanı oldu.Çanakkale Bozcaada, kaçaklarla doldu taştı. Konteynerden sonra tekerlekli ahşap evlerin de adaya girişi yasaklandı.Ukraynalı Andru S, Üsküdar'da bir bankada kasa kiraladı. Görevlileri oyalayıp diğer kasaları soyarken yakalandı.Muş'ta ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler açtı. Yetkililer uyardı: Nesli tehlikede. Koparmanın cezası 80 bin TL...