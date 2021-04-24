PODCAST CANLI YAYIN

Tahliyesine 12 gün kalan mahkum hayatını kaybeden oğlunu göremedi

İzmir Konak'ta boş olan 2 katlı evin üst katına dışarıdaki merdivenden girdiğinde çıkan yangında can veren Bulut Gürgür'ün (4) otopsisi yapılacak. Oğlunu sadece cezaevi ziyaretlerinde gören Abbas Gürgür'ün tahliyesine ise 12 gün kaldığı öğrenildi.

İzmir Konak'ta boş olan 2 katlı evin üst katına dışarıdaki merdivenden girdiğinde çıkan yangında can veren Bulut Gürgür'ün (4) otopsisi yapılacak. Oğlunu sadece cezaevi ziyaretlerinde gören Abbas Gürgür'ün tahliyesine ise 12 gün kaldığı öğrenildi.



Bulut, oyun oynamak için girdiği evde yangın kurbanı oldu.

