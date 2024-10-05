Sinan Özedincik

Türkiye'nin en ünlü isimlerinden Hülya Avşar, tenis sporuna verdiği katkılarla yıllardır dikkat çekiyor. 23 yıldır devam eden, Türkiye'nin dört bir yanından tenisçilerin katıldığı ve katılımın en yüksek olduğu tenis turnuvası olan Hülya Avşar Cup her yıl yüzlerce genç sporcuyu ağırlıyor.

Ülkemize tenis sporunu tanıtan, gençlere ve ebeveynlere bu sporu sevdiren Avşar, bu yıl da turnuva için Bodrum'da. Bodrum 'da devam eden turnuvaya katılan Hülya Avşar, gösteri maçı için korta çıktı.

Avşar'ın 'Türkiye'nin en önemli ve uzun süreli Sosyal Sorumluluk Projesi' dediği Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'ndan elde edilen tüm gelir, başarılı genç tenisçilere, maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılıyor. Bugüne kadar yüzlerce çocuk Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bursundan faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı, "Gençlerden fark edenler de olunca mutlu oluyorum. Tenisin de çok büyük faydası var. 20 yıldır spor yapan başka ünlü yok. Anne babalar da bunu görüp çocuklarına örnek gösteriyorlar. 23 yıl, 46 turnuva. Ben artık turnuvalarda ekstraya gidiyorum. Gösteri maçına çağırıyorlar. Bana verdikleri paralar, burs verdiğimiz çocuklara gidiyor" diyor ve ekliyor: "Kendi hayatımdan geldiğim noktadan çok memnunum. 'Keşke Z kuşağı, bizim dönemde yaşasaydı' diyorum. Hatta Zehra'ya da söylüyorum. O da hak veriyor bana."

"Teniste neden istenen başarımız yok?" diye sorduğumda, "Bir ülkenin gelişmesinde en önemli şey sanat ve spor. Ben hiç tanımadığım ülkeleri sporla ve sanatla tanıdım mesela. Bu sene olimpiyatlarda da başarılı olamadık maalesef. Tenise para harcamak gerek. Yurt dışında turnuvalara gidip gelmek lazım, yarışmacı olmak lazım. Ben de bir yere kadar destekliyorum. Ben spor bakanı olsam oluk oluk para dökerim. Bireysel çabalarla ilerliyoruz maalesef. 23 yıldır hiçbir spor bakanının dikkatini çekemedim. Bu işi yapan bir sanatçıya bir spor bakanı, 'Helal olsun bu sporu sevdirdiniz' demedi. Umarım bir gün fark ederler" diye cevap verdi.