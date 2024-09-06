Sinan Özedincik

FLAMİNGOLARIN ÇIĞLIĞI SİNGAPUR'DAN YÜKSELDİ



Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın Allı Turnam diye çok güzel bir türküsü vardır. Sevdiği gence kavuşamayan kızın yaktığı içli bir aşk türküsü, çok önemli bir kültür mirasıdır. Ancak konumuz bu değil. Konumuz Flamingolar... Ne alaka diyeceksiniz belki ama flamingolar, Anadolu'da halk dilinde 'allı turna' olarak bilinir. Pembe kızıl renkleri ve zarif görüntüleriyle hatırlanan flamingolar, ülkemizin yetiştirdiği en önemli arp sanatçılardan biri olan Şirin Pancaroğlu'na da ilham oldu. Sanatçı, yaşam alanları tehdit altında olan flamingolar için dertlenerek 'Flamingoların Çığlığı' isimli bir eser bestelemişti. 2022 yılında yayınlanan eser, bugünlerde bestecisine çok büyük bir mutluluk yaşattı. Eser, Singapur'da 7. kez düzenlenen 'Rave Harps International Prestige Awards 2024 'Genç Pedallı Arp Sanatçısı' kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirildi. Singapur, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Çin ve Yeni Zelanda'dan yarışmaya katılan 20 arpistin 18'i bu eser ile derece almak için uğraştı. Aralarında Şirin Pancaroğlu'nun da yer aldığı jüri, Malezya'yı temsil eden 11 yaşındaki Yap Zhi Yu Tasha'yı birinci seçti. Ne büyük gurur. Yaşam alanları giderek azalan flamingoların çığlığı artık tüm dünyada duyulmaya başladı. Tebrikler Pancaroğlu...



YILDIZ SARAYI'NA İLGİ YOĞUN



Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Yıldız Sarayı açıldığı günden beri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu ise zirveye ulaştı. Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu sarayı, pazar günü 9 bin 548 ziyaretçi gezdi. Yaklaşık bir aylık sürede sarayı gezen ziyaretçi sayısı 200 bini geçti. Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkezi olan, Sultan Abdülhamit'in 33 yıl boyunca devleti yönettiği Yıldız Saray'ı bir Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilir. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ın da dediği gibi Yıldız Sarayı'nın bir ayda aldığı ziyaretçi rakamı, ülkemizdeki birçok müzenin bir yılda aldığı ziyaretçi rakamına eşit. Halen görmeyenler elinizi çabuk tutun.



BALE FESTİVALİ RÜYA GİBİ BAŞLADI



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün (DOB) düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 21.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, geçtiğimiz hafta sonu kapılarını 21. kez açtı. İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış oyunu Kuğu Gölü'nü izledim. Çaykovski'nin bestelediği, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisini üstlendiği eser tek kelimeyle hepimizi büyüledi. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen gösterinin yıldızları Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard, bize rüya gibi bir gece yaşattı. 1990 doğumlu Rodkin bale dünyasının en popüler isimlerinden biri. Aynı şekilde 1998 doğumlu Eleonora Sevenard da önemli bir isim. Dünyanın peşinden koştuğu bu iki başarılı ismi Bodrum'daki festival açılışına getirmek bile başlı başına büyük başarı. Hep diyoruz ya, opera ve baleyi sevdirdi diye. Bunun altını gerçekten doldurdu DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk.



Arkamda 80'ine merdiven dayamış iki teyze, hemen önümde ablasıyla gösteriye gelen 10 yaşındaki bir kız... 7'den 77'ye herkesi aynı çatı altında buluşturmayı başardıklarını bizzat gördüm. Ayrıca o akşam televizyonda canlı olarak yayınlanan G.Saray ve Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının yanı sıra Bodrum, Sıla ve Yalın gibi iki pop yıldızının konserine de ev sahipliği yapıyordu. Buna rağmen baleye gösterilen ilgi o kadar büyüktü ki, etkilenmemek ve gelecek adına umutlanmamak mümkün değil. Bu festivali genç yaşta hayatını kaybeden DOB sanatçısı ve başkoreografı Almula Özlem'e ithaf ettiklerini belirten Sağtürk, İstanbul ve Efes'teki festivallerde izleyici rekorları kırdıklarını hatırlattı. İstanbul'da 15 binden fazla, Efes'te 20 binden fazla kişiye ulaşarak rekor kıran festivaller rekorunun Bodrum'da da devam edeceğini gözlemledim. Yaklaşık 1400 kişilik Bodrum Kalesi hıncahınç doluydu. Kuğu Gölü iki gün üst üste kapalı gişe oynandı. 22 Ağustos'taki Zorba balesiyle bitecek festivalde Carmen, Muhteşem Gatsby, Güldestan ve Brezilya'dan gelen Basileu FrançaTopluluğu'nun gösterilerini de hesaba katarsak 11 temsil sonunda festivalin 15 binden fazla kişiye ulaşması muhtemel. Bu da yeni bir rekor demek. Böyle bir festival atmosferi yaşattıkları için başta Tan Sağtürk olmak üzere tüm Devlet Opera ve Balesi'nin çalışanlarına ve destekleriyle çıtayı yükseltme imkanı sağlayan İş Bankası'na ne kadar teşekkür etsek az...