Sinan Özedincik

Ünlüler dünyasında şu aralar sürekli kavga haberleri duyuyoruz. Beste Açar ve boşanmak üzere olduğu eşi, Deniz Uğur-Nilüfer, Özcan Deniz-kız kardeşi Yurda Güler, Ferdi Tayfur-kızı Tuğçe Tayfur…



Popüler olmayan insanların bazı sorunlara tahammül etme düzeyi biraz daha yüksek olabiliyor. Ancak nedenini bir türlü anlamadığım bir durum var! Ünlülerin ayrılık, boşanma, hakaret, kavga ve tepkilerini düşünmeden, anında reaksiyon vererek sosyal medyada paylaşmaları, hepsi çok çirkin oluyor. Olaylar daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ünlüler bu tür sorunlarda çözüm yoluna gitmek yerine fevri hareket edip anında tepkilerini veriyor, hem de en üst perdeden…



Bence bunun en büyük nedenlerinden biri para. Ardından ego ve özgüven geliyor. Tabii ihanet, sindirememezlik, tükenmişlik, düşünmeden ve acele verilen kararlar da bunları takip ediyor. Yüksek ego ve özgüven bazı ünlülere meslek hayatlarında başarı getirebiliyor. Ancak bu özellikleri aile içi ve çevrelerinde onları daha hoşgörüsüz kılabiliyor. Olmayacak yerde hiç yoktan krizleri büyütüp büyük mutsuzluklar yaşayabiliyorlar. Üstelik bunları bütün toplumun önünde sosyal medyadan tepki vermekten çekinmeden sürdürebiliyorlar. Bu hareket sonunda onlara ve çevrelerine büyük zarar veriyor ve kaçınılmaz olarak mutsuzluk getiriyor.



Bazı isimler, kısa sürede gelen şöhret ve para sonucunda ailelerini ihmal edebiliyorlar. Hatta genelde kardeşler arasında biri çok daha popüler ve başarılı oluyor. Diğeri veya diğerleri ikinci planda, arkada kalabiliyor. İster istemez diğerleri de kıskançlık ve çekememezlik yaşayabiliyorlar. Tarihe baktığımızda neredeyse örneklerin hepsinde aile ve kardeşler arasında kavga, çatışma ve kıskançlıklar yaşandığını görüyoruz. Aslında şöhret basamaklarını çıkarken en büyük desteği hep ailelerinden alıyor ancak bir süre sonra kazanılan yüksek rakamlar ve şöhretle hem kendilerini, hem de aile ilişkilerini bozuyor. Kardeşlerini ve aile fertlerini yaşayacakları hayatın önünde bir engel olarak görebiliyorlar. Aile ve kardeşler ise ünlü ve paralı olan aile bireyini, kazanç kapısı olarak görüyor. Bunlar sonunda hem ailenin ismine leke getiriyor, hem de toplum önünde çok çirkin bir görüntü oluşmasına neden oluyor.



Gelelim bir de ünlülerin evlilik ve ilişki durumunda yaşadıklarına… Sanat dünyasında ilişkiler göz önünde yaşandığı için bunlar aile içinde olumsuz etkiye neden olabiliyor. "O bizim ailemize yakışmaz" diyorlar, oğulları ya da kızları buna rağmen evleniyor ama ailesinden tam olarak kopamıyor. Sonunda birileri birilerini istemiyor, ya kazanılan paraya ortak olmasını istemiyorlar ya da kendilerinin ikinci plana itildiğinden şikayetçi oluyorlar. Sonra da aileyle gelin ya da damadın yıldızı hiç barışmıyor.