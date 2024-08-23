Sinan Özedincik

Bu konu yıllardır hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Neden anne ve babalar boşanırken, birbirlerinin yüzüne bakamayacak suçlamalarda bulunuyor ve bunları çocuklarının önünde yapıyorlar? Çocuklarının psikolojisini hiç düşünmüyorlar. Büyüdüklerinde internete girip arama motorlarına baktığında anne babasının birbirlerine nasıl hakaret ettiğini görüp şok olacaklarını hesaplamıyorlar. Mesela Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'in yıllardır bitmeyen kavgası kızları üzerinde travma yarattı. Aile içi çatışmaları gündemden düşmedi. Anne kız arasında kalması gereken tartışmaları tüm Türkiye duydu. Aynı şekilde aile arasında kalması gereken olayları Türkiye'ye duyuran diğer isimler ise Deniz Uğur ve Reha Muhtar… Sosyal medya ve basın üzerinden birbirlerine atmadıkları suç, etmedikleri hakaret kalmadı. Geçenlerde Reha Muhtar, evinde düşüp hastanelik oldu, yoğun bakıma alındı. Deniz Uğur ise kalktı "Çocuğumu kaçırdılar" diye veryansın etti. Hayatı boyunca böyle konulardan uzak duran, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı Nilüfer'i suçlandı ve ünlü şarkıcı bu iddialar karşısında açıklama yapmak zorunda kaldı. Deniz Uğur bunlarla da yetinmedi. Yeni videolar çekti, basın toplantısı yaptı ve defalarca sosyal medyada açıklamalarda bulundu, sizler de okumuşsunuzdur. Şimdi bütün Türkiye, Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın çocukları Poyraz'ın ne yapacağını, kimin yanında kalacağını konuşuyor. Anne Deniz Uğur diyor ki; "Çocuğum nasıl bir travma geçiriyor kim bilir?" Poyraz gece yarısı video çekiyor, "Ben iyiyim kendi isteğimle babamın evinde kalıyorum" diye cevap veriyor. Öncellikle 15 yaşındaki bir çocuğun yeri eğer baba hastanedeyse annesinin yanıdır. Ne kadar iyi bakılırsa bakılsın. Ancaaaak, "Oğlum travma geçiriyor" diyen anne, yaşananları bütün kamuoyunun önünde bir fenomen gibi paylaşacağına, oğlunun yanına gidip konuşmayı denese daha doğru olmaz mıydı? Veya hiçbir açıklama yapmadan doğrudan Aile Mahkemesi'ne gidip "Oğlumun babası hastanede ve durumu ağır. Çocuğum benim yanımda olmalı" deyip başvuru yapsaydı ve bütün Türkiye önünde bunlar yaşanmasıydı, daha iyi olmaz mıydı? Ne yaparsanız yapın, çocukların travma yaşamalarının en büyük nedeni ebeveyn olarak yine sizlersiniz!