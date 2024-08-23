PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Olan hep çocuklara oluyor
Sinan Özedincik

SİNAN ÖZEDİNCİK

Tarihi 23 Ağustos 2024

Olan hep çocuklara oluyor

Bu konu yıllardır hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Neden anne ve babalar boşanırken, birbirlerinin yüzüne bakamayacak suçlamalarda bulunuyor ve bunları çocuklarının önünde yapıyorlar? Çocuklarının psikolojisini hiç düşünmüyorlar. Büyüdüklerinde internete girip arama motorlarına baktığında anne babasının birbirlerine nasıl hakaret ettiğini görüp şok olacaklarını hesaplamıyorlar. Mesela Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'in yıllardır bitmeyen kavgası kızları üzerinde travma yarattı. Aile içi çatışmaları gündemden düşmedi. Anne kız arasında kalması gereken tartışmaları tüm Türkiye duydu. Aynı şekilde aile arasında kalması gereken olayları Türkiye'ye duyuran diğer isimler ise Deniz Uğur ve Reha Muhtar… Sosyal medya ve basın üzerinden birbirlerine atmadıkları suç, etmedikleri hakaret kalmadı. Geçenlerde Reha Muhtar, evinde düşüp hastanelik oldu, yoğun bakıma alındı. Deniz Uğur ise kalktı "Çocuğumu kaçırdılar" diye veryansın etti. Hayatı boyunca böyle konulardan uzak duran, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı Nilüfer'i suçlandı ve ünlü şarkıcı bu iddialar karşısında açıklama yapmak zorunda kaldı. Deniz Uğur bunlarla da yetinmedi. Yeni videolar çekti, basın toplantısı yaptı ve defalarca sosyal medyada açıklamalarda bulundu, sizler de okumuşsunuzdur. Şimdi bütün Türkiye, Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın çocukları Poyraz'ın ne yapacağını, kimin yanında kalacağını konuşuyor. Anne Deniz Uğur diyor ki; "Çocuğum nasıl bir travma geçiriyor kim bilir?" Poyraz gece yarısı video çekiyor, "Ben iyiyim kendi isteğimle babamın evinde kalıyorum" diye cevap veriyor. Öncellikle 15 yaşındaki bir çocuğun yeri eğer baba hastanedeyse annesinin yanıdır. Ne kadar iyi bakılırsa bakılsın. Ancaaaak, "Oğlum travma geçiriyor" diyen anne, yaşananları bütün kamuoyunun önünde bir fenomen gibi paylaşacağına, oğlunun yanına gidip konuşmayı denese daha doğru olmaz mıydı? Veya hiçbir açıklama yapmadan doğrudan Aile Mahkemesi'ne gidip "Oğlumun babası hastanede ve durumu ağır. Çocuğum benim yanımda olmalı" deyip başvuru yapsaydı ve bütün Türkiye önünde bunlar yaşanmasıydı, daha iyi olmaz mıydı? Ne yaparsanız yapın, çocukların travma yaşamalarının en büyük nedeni ebeveyn olarak yine sizlersiniz!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mekanlardaki güvenlik ve vale terörüne karşı yaptırım şart! 16 Ağustos 2024, Cuma Türkiye tanıtımı dünyada çok iyi yapıldı 09 Ağustos 2024, Cuma Cezalar caydırıcı olacaktır 02 Ağustos 2024, Cuma
Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL’yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?
Emekliye 4 fırsat!
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur’un kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları sonrası güncel puanlar... Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanları güncellendi!
Abdullah Avcı’dan Muhammed Cham açıklaması!
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Başımızın belası İsviçre! Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor kazanamadan döndü
Başımızın belası İsviçre!
SON DAKİKA