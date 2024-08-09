Sinan Özedincik

Bodrum sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözde tatil beldesi haline geldi. Her sene olduğu gibi bu yaz da dünya jet-setini ağırladı. 45 gün içinde yaklaşık 5 bin özel uçağın indiği Bodrum'da; dünyanın en zenginlerinin yaz ayları için ilk tercih ettiği yer oldu. Her gün yaklaşık 80 ile 100 arasında jet iniş yaptı. Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD'nin en ünlü işadamları ve sanatçıları, lüks otellerde ve teknelerde konakladı.

Yaz aylarının başından şu ana kadar ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Hollywood yıldızı Sharon Stone, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prens Firas bin Raad, dünyaca ünlü Çek manken Terezza Maxova, ünlü işadamı Lakshmi Mittal, Rus Oligark Alexander Svetakov, İtalyan sunucu Laura Cremaschi, Danimarkalı futbolcu Jacob Burun Larsen, KGB eski ajanı ve Oligark Aleksander Lebedev, ünlü işadamı Jeff Bezos, Yeni Zelandalı milyarder Graeme Hart ve Putin yatırım danışmanı Gravriil Frodov Bodrum'u tercih eden isimler arasında.

Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışmalara konu oldu. Sezonun ilk tarihlerinde pahalılık haberleriyle gündeme geldi, bazı otellerin boş kalması ve esnafın iş yapamaması gibi konularla gündeme geldi. Bunların yanı sıra kimileri Bodrum'u 'Türkiye'nin Saint-Tropez'i', kimileri 'yeni Mikonos'u', kimileri ise 'İbiza Adası' olarak nitelendirdi. Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Times da Bodrum'un bu benzersizliğini sayfalarına taşıdı. Tabii ki, bu popülaritenin bir bedeli var. Şampanya patlatmanın, beş yıldızlı otellerde konaklamanın ve lüks restoranlarda yemek yemenin faturası da ona göre olacak. Bugün bunları eleştirenler, Bodrum'u sadece yüksek hesaplarıyla hatırlayanlar, aslında beldenin geldiği noktayı gözden kaçırıyor. CNN International'da Biden ile Trump'ın ekrandaki tartışmaların arasında 8 reklamdan biri Türkiye tanıtımıydı. Evet, Bodrum'daki lüks oteller ve restoranlar pahalı ama bu beraberinde kaliteyi ve prestiji de getiriyor.

Cennet vatanımızın diğer bölgelerinin güzelliklerinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Ülkemiz sadece Bodrum ve Çeşme'den ibaret değil, Marmara Denizi ve Karadeniz'de de birbirinden güzel koylar ve denize girilecek tesisler var. Bu beldelerimizin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu da herkesin deneyimlemesi gerek.