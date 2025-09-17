Şerif Ercan

Yıllık 8 milyon lira ücreti ile dünyanın en pahalı okulu olan İsviçre'deki Le Rosey'e girebilmek için Türk sosyetesi sıraya dizildi.

Okula bu yıl Türkiye'den 200 başvuru oldu ancak 10 öğrenci kabul edildi.

ÖNCEKİ gün dünyanın en pahalı okulunun İsviçre'deki Institut Le Rosey olduğunu ve yıllık ücretinin 154.200 İsviçre Frangı (Yaklaşık 8 milyon lira) olduğunu öğrendim.

Bu okulda okuyan Türk var mı diye araştırınca bizim sosyetenin gözdesi olduğunu gördüm. Hatta bu yıl Le Rosey'e, Türkiye'den 200'ün üzerinde başvuru olmuş ve onların içinden 100'ü değerlendirmeye alınmış ve 10 öğrenci kabul edilmiş. 100'ün üzerindeki ülkeden 420 öğrencinin okuduğu okulda, bu yıl Türkiye'ye 10 kontenjan ayrılmış. Bu 10 öğrencinin ailelerini öğrenemedim ancak mezun olmuş çok önemli isimlere ulaştım. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Vakko Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Allan Hakko, Profilo Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melda Kosif Kamhi, Fiba Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in kızı Lal ve oğlu Ege, dünyanın en pahalı okulundan mezun olmuş. Süreyya Yalçın da Le Rosey'de okumuş ama mezun olamamış.

ÇOK KATI KURALLARI VAR

Peki bu okulun özelliği ne? Cenevre'deki Le Rosey, 1880'de kurulmuş.

8-18 yaş arasında öğrenci alıyor ve tamamı yatılı okuyor. Lüksemburg Kralı Gaillaume, İspanya Kralı Juan Carlos, İran Şahı Rıza Pehlevi, Monako Prensi Rainier, Mısır Kralı Faruk, Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed bu okuldan mezun olmuş.

'Kralların Okulu' olarak bilinen okulda öğrenciler sabah 7'de kalkıyor, odasını kendi topluyor. Öğleden sonra dersler bitiyor ve golften kayağa, yelkenden biniciliğe kadar uzanan spor eğitimi ve sanat eğitimi başlıyor. Bu arada okul kışın, Alpler'deki Gstaad kampüsüne taşınıyor. Görgü kurallarının da öğretildiği okulda akşam yemeklerine erkek öğrenciler ceket ve kravatla, kızlar şık kıyafetlerle gitmek zorunda.

En garibi ise yemekte öğrencilere şef garsonunun denetiminde sırayla garsonluk yaptırılması!

21.15'te uyku saati ve ondan sonra telefon, bilgisayar yasak.

Ayrıca öğrenciler mikroçipli bileklik taşıyor, çıkarmaları yasak.

Kurallara uymayanlar ise ceza alıyor, hatta okuldan atılıyor. İşte bütün bunlara rağmen okul dünyanın en pahalısı ve dünya jetset'i ve Türk sosyetesi, çocuklarını bu okula sokmak için sırada bekliyor.



MURAT Özyeğin'in Edwina Sponza'dan olan çocukları Lal 2021'de, Ege de geçen yıl Le Rosey'den mezun oldu.

SÜREYYA Yalçın'ın, babası Faruk Yalçın, Le Rosey'e sokmayı başarmış ancak o okulun katı kurallarına iki yıl dayanabilmiş.

Sonra oradan ayrılıp İsviçre'deki başka bir okula geçmiş ve oradan mezun olmuş. Bu arada Süreyya Yalçın'ın, Le Rosey'e girip de mezun olamayan tek Türk olduğunu öğrendim.

LE Rosey mezunu olan Melda Kamhi Kosif, orada aldığı temel sanat eğitimini ilerletip sanatçı kimliği kazandı.