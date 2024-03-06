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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 6 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kapımıza dayandı

SELDA abla korkumdan aileme anlatamıyorum, abim duyarsa olay çıkar. Abla görücü usulü kendimden 17 yaş büyük biri ile evlendirildim. Nikah gecesi evimizin camları taşlandı, yapan eşimin 12 yıllık metresiymiş meğer!
"Beni bırakamazsın" diye yeri göğü inletti. Aslında kocamı seviyorum, çok nazik anlayışlı biri ama bu kadını ne yapacağız bilmiyoruz? Laf dinlemiyor.
Polise şikayet etsek bütün mahalle duyacak abimin kulağına gidecek. Eşim 'bir adam tutup dövdüreceğim' diyor.
Rumuz; Zero
O DA AŞIK UNUTMAYIN
S.U. CEVAP; Ne dövdürmesi ya! Kadın 12 senesini vermiş. Bence gidin tatlı dille anlatın. "Bebeğin olmayacağı için ayrılmak zorundaydık" desin senin o koca efendi. Sen de boşuna nefret besleme kadına. Yaşadım biliyorum.
Ben de yeni evlendiğimde Arda'nın eski aşkı (Seyyal Taner) telefon açardı her gece. O günlerde bir kaşık suda boğacak kadar nefret ederdim kızdan. Sonra inan her şey unutuluyor Zerrin'cim. Düşün biz Seyyal'le rahmetli Arda'yı cenazesinde el ele uğurladık. Hala da görüşürüz, ne de olsa o da 4 yılını vermiş...

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