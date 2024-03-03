Selda Uskan

SELDA abla, nişanlımın 'aslında başka bir kadına aşık olduğunu anladım!' Hayır o kadın yine benim ama onun gözünde Serenay Sarıkaya'yım! Kafanız karıştı, şöyle anlatayım. Arkadaş grubumda tanıştırıldım, hemen evlenme teklif etti. Kabul ettim. Sonra 'masumane' sandığım istekleri başladı; önce saçlarımı sarıya boyattırdı, giyim tarzımı değiştirdi, sonunda hal ve hareketlerimi yönetmeye başlayınca kafamda ilk şüphe oluştu.

"Benden önceki kız arkadaşına benzetmeye çalışıyor" sandım. Ama bir gün "Hadi senin adını Serenay yapalım" deyince kafama dank etti.

Zaten Serenay Sarıkaya hayranlığını biliyordum ama tutku boyutuna vardığını anlamamışım. Tabi isyan bayrağını çektim.

İsmim Fatma, ben de sevmiyorum 'Fatoş' dedirtiyorum ama abla 'Serenay' ne alaka?

Çevremdeki herkes "Çok iyi çocuk ayrılma" diyor ama tarafsız bir göze ihtiyacım var, yorumunuzu merak ediyorum. Rumuz; Fatoş



BIRAK GİTSİN

S.U. CEVAP; Sadece flörtle kalsa, 'idare et hatta eğlenmenize bakın' diyeceğim ama Fatoş'cuğum bu bir evlilik. Ayrıca merak ettim, "Ben de Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemeni istiyorum" de bakalım, neresini değiştirmekle işe başlayacak?