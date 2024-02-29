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Haberler Yazarlar Selda Uskan Çocuklarımız kime emanet?
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 29 Şubat 2024

Çocuklarımız kime emanet?

SELDA hanım, sesimizi duyurduğunuz için sağ olun. Paylaşmak istediğim konu, okul çalışanlarının ihmalleri... Oysa kendilerinden tek şey istiyoruz; gözlerini evlatlarımızın üzerinden ayırmayacaklar. Sinirliyim, küçücük bir kız ihmal yüzünden komada yatıyor.
Kafa tasında 9 kırık varmış. Ve okul idaresi telefonlara çıkmıyormuş. Böyleleri öğretmenlikten el çektirilmeli. Aynı yaşta kızım var her gün okuldan bir yeri kanayarak geliyor. İmza; Omay

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR
S.U. CEVAP; Önce Allah'a emanetler, sonra bizlere. Ama unutmayın ki bazı çocukların gözü kara ve hiçbir tehlike onları ürkütmüyor. Basında yer alan Mira yavrumuza gelince, bir iki görseli dikkatimi çekti; Sert zeminde zorlu beden hareketleri yapıyor, parendeler atıyor! 15 yaşıma kadar ben de öyleydim. Nerede bir ağaç dalı bulsam iki ayağımı takar barfiks filan yapardım. Annemin ruhu duymazdı.
Bunu şunun için söylüyorum, belki de Mira korktu, bu şekilde yaralandığını kimseye söyleyemedi. Ama sonrası için haklısınız idarenin ihmali çok büyük.

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