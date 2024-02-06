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Selda Uskan

SELDA USKAN

6 Şubat 2024, Salı

Babam tehlikede

SELDA abla sizden akıl isteyeceğim.
Babam bildim bileli asık suratlı bir adamdı. Muhasebeci ciddi olur diyerek annemle sineye çekip oturuyorduk. Birden yüzünde gülücükler açmaya başladı, müzik dinlemeler, dalıp gitmeler... Ben tabi hemen Müge Anlı oldum (tipimi de benzetirler) babamın peşine düştüm. Evet beyefendi giriş dairesindeki hanım ablayla işi çoktan pişirmiş! Kadın binaya yeni taşındı, ne ara aşk böceğine dönüştüler bilmiyorum. Şimdi sorum şu; önce kadını mı döveyim, yoksa polise mi ihbar edeyim? Annemi üzmeden halletmek isterim, fakat elimdeki delillerle mahkemeye gidersem yüklü bir tazminat alırız. Babama deseniz ki "Paran mı, ailen mi?" "para" der çünkü... Rumuz; Birgül

BİR KERELİĞİNE AFFETSEK Mİ
S.U CEVAP; Birgül'cüm acaba "Adam yaşlı ne yaptığını bilmiyordu" diyerek babanı affetsen mi?
Hayatınızdaki bu önemli değişiklik anneciğine ağır gelir. Yapabilirsen (kadını dövme tabii) hanımefendiyi 'başka bir semte taşınması için' kibarca razı et.

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