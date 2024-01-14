Selda Uskan

SELDA ablacım biriyle beraberim. Evlilikten söz etmeye başladı. Çok aşık değilim ama düzgün bir erkekse neden olmasın? Ama yanılmaktan korkuyorum. Nasıl anlarım?

Rumuz; Rundy

HANGİ BİRİNİ ANLATAYIM

S:U: CEVAP; Gerçek karakter söz konusu olduğunda, genelde şu gibi durumlarda insan foyasının ortaya çıkacağı varsayılır. Misal; Birlikte seyahate ederken… Parayı bulduğunda… Şöhret olduğunda… Veya makam koltuğuna oturunca… Yani menfaati olduğunda yalaka, çıkarı bittiğinde Fransız mı… Bana sorarsan Rundy'cim gözlemlerimizi daha basite indirgemeliyiz.

Misal; Sokak hayvanlarına, doğanın ve insanların binbir emekle yetiştirdiği çiçeğe böceğe değer veriyor mu?

Çay bahçesine gittiniz, babası yaşında servis elemanına "Şişşt bak bakayım buraya" diye mi sesleniyor, yoksa "Beyefendi sizi yoracağım ama lütfen bu küçük hanıma bir kola getirir misiniz?" (Aslında başka delile gerek yok, insan bu güzel ruhla oracıkta evlenebilir. ) Zaten böyle olmayacak Rundy, gazeteden izin isteyeyim ve sayfanın tümünü bu önemli konuya ayıralım.

Neticede bir genç kızın ömrü söz konusu değil mi?