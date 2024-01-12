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Selda Uskan

SELDA USKAN

12 Ocak 2024, Cuma

Ya hisleri gerçekse

SELDA abla, ailemi 6 ay önce yitirdim.
34 yaşındayım. Hayırsız bir iki akraba dışında kimsem yok. Tek güvencem babamdan kalan iki oda ev. Bu güne kadar suratıma bakmayan komşu emlakçı abimiz, (tek taraflı hayrandım kendisine) bana aşık olduğunu söyledi. Pek inanmadım ama yine de hoşuma gitti. Şimdi de "Evi bana sat" diyor. Soracağım şeyi kimse duymasın; Kısa da olsa bu insanla aşk yaşamak istiyorum, nasıl bir yaklaşımda bulunayım? Rumuz; Yaren

DOLANDIRICI KAYNIYOR
S.U. CEVAP; Bizim buralarda da böyle bir hırt dolanıyor. O da iki kardeşin peşine düşmüş aileden kalan arsayı almak için bin takla atıyor. Allah'tan kızlar akıllı, sadece inceden dalgalarını geçiyorlar. Lütfen sen de duygularını bir kenara bırak mantığını çalıştır.
Evi ve işi olan kıza aşık olacak bir sürü genç adam var. Mutlaka biri seni fark edecektir. Hem ne yapacaksın kılları ağrımış adamı? Acaba diyorum durumunu anlaması için, her sabah dükkanının önünden geçerken şu şarkıyı mı mırıldansan?
"Kendime kendim gibi taze bir bahar seçeceğim, la la la"

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