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Haberler Yazarlar Selda Uskan Ben evleniyorum, onlar flört ediyor…
Selda Uskan

SELDA USKAN

26 Aralık 2023, Salı

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Ben evleniyorum, onlar flört ediyor…

SELDA hanım 44 yaşındayım, varlıklı bir kadınım. Bu yüzden kısmetlerim hayli fazla. Sürekli evlendiğim için tepki görüyorum, özellikle de 'evde kalmış' kadın arkadaşlarım buna çıldırıyor.
Kendileri bir sürü adamla çıkıyorlar, ben evlenince 'ahlaksız' ilan ediliyorum.
6. eş adayımla evlenmek üzereyim.
Annem 'evlatlıktan reddetmekle' tehdit ediyor. Oysa içimde bir his bunun son olacağını söylüyor. Ne yapayım bilemedim.
Rumuz; Kraliçe

HA BEŞ, HA ALTI
S.U. CEVAP; Sizin gibi çok evlenen diğer bir kraliçe de sevgili Sezen Aksu'dur biliyorsunuz. Son eşi Ahmet'le evlilik öncesi dostlar bir araya gelmiş, 'Evlenme' diyorduk… En çok baskıyı da Müjde (Ar) yapıyordu. Serçe sonunda en tiz sesiyle haykırmıştı; "Ayyy üstüme gelmeyin, olmazsa boşanırım. Bu saatten sonra ha 6 ha 7 ne fark eder?" Nitekim fark etmedi boşandılar. Bu durum sizin için de geçerli kraliçem ama dilerim mutluluğunuz bu kez ömür boyu sürer.

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