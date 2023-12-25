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Selda Uskan

SELDA USKAN

25 Aralık 2023, Pazartesi

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Gençlik günahlarım

SELDA hanım, sizi aklımın erdiği günden beri takip ederim. Ve hep derim ki "Böyle bir annem olaydı, hayatta bu kadar hata yapmazdım! " Film ve dizilerde figüranlık yaptım. Bir iki kere yakışıklılığım dikkat çekti ama o kadar.
Piyasa tehlikeli biliyorsunuz. Jigololuk, madde bağımlılığı, kumar... Şimdi temiz bir aile kızıyla evleneceğim ama abileri diyormuş ki "Mazisini bir araştıralım, kızımıza layık mı" Her şey ortaya dökülecek. Kendimi nasıl savunacağım? Rumuz; Faruk. Y.

NEYE GÖRE AHLAK
S.U. CEVAP; Faruk'cuğum senin 'k. biladerlere' benden selam sarkıt.
"Ablam diyor ki" de, "...başında üç zebella abiyle dört duvar arasında 'namuslu kalmak' kolaydır.
Tam tersi senin gibi sokağa terkedilmiş korunmasız bir çocuk, kurtlar sofrasında kendini ne kadar koruyabilir önce bunu bir düşünsünler, öyle yargılasınlar!"

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