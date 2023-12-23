Selda Uskan

SELDA abla, eşimle boşanmak üzereydik iblisin biriyle tanıştım. "Ayrıl hemen evlenelim, çocuklarımızı şehrin kötülüğünden uzakta köyümde büyütelim" dedi.

Kocamın verdiği tazminatla araba aldırdı. Üç ay sonra atölyede işler bozuldu, "Arabayı sat, sana daha güzelini alacağım" dedi. İtiraz edince "O zaman bankama gidelim aracı yeni alıyormuş gibi yapıp kredi çekelim, taksitlerini 12 ayda bitiririz" dedi. Öyle de oldu. Ama ertesi gün ihanetler, dayaklar başladı. Arabayı kurtarmak için sabrettim. Nihayetinde "Taksitleri ödeyemiyorum, satalım" dedi. 'Hiç olmadık kalan parayı alır kaçar giderim' düşüncesiyle razı oldum.

Ama gelen paranın kuruşunu göremedim. 'Lanet olsun' deyip anamın evine döndüm.

Şu iblisin adını yazın ki başka kadınları tuzağına düşürmesin. Rumuz; B.D



YAZSAM NE OLACAK

S.U. CEVAP; Senin iblisin bin çeşidini sevgili Müge her gün ekranlarda yayınlıyor. Galiba biz kadınlar ancak kendimiz yaşarsak ders alabiliyoruz.