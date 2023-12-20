Selda Uskan

DEĞERLİ, dikkatli ve meraklı okurlarım yıllardır şunu soruyor; "Size gelen mektuplarda ifade dili çok düzgün. Herkes nasıl bu kadar muntazam yazabiliyor?" Elbette yazamıyor sevgili okurlar. Sizlerin daha rahat okuyabilmeniz için biraz düzeltiyorum.



ÖRNEK; "Selda hanım biz kocamla Almanya'ya gittik. Oğlum oldu. Bi kız aldı. Sonra felaketi yaşadık.

Öncesi beyim öldü. Sonrası oğlum kazada öldü. Alman hükümeti para ödedi hepsini gelin aldı. Ben oğlumu 9 ay karnımda taşıdım yarısını istedim vermedi, keşke senle kardeş olaydık..." Bu mail size şöyle ulaşıyor; "...SELDA hanım keşke karşı komşum olsanız, size bir kahve yapsam derdimi şöyle yüz yüze diz dize konuşsak.



Almanya'ya işçi olarak gittim. Oğlumu orada doğurdum, evlendirdim.

Genç yaşta vefat edince gelinimle kesin dönüş yaptık. Alman hükümeti tazminat ödedi. Gelinim aldı. Sizce bu parada benim de hakkım yok mu?

Yıllarca ben de emek verdim oğluma..."