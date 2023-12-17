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Haberler Yazarlar Selda Uskan Fazla mı hassasım?
Selda Uskan

SELDA USKAN

17 Aralık 2023, Pazar

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Fazla mı hassasım?

SELDA hanım, bambaşka bir konuda sizden hakemlik yapmanızı isteyebilir miyim… Biz 64 ve 72 yaşında, bitişik evlerde oturan iki kadim arkadaşız. Geçen gün evimi su bastı, "Sizden gelen boru patlamış" dedi. "Ama benim evde su damlası bile yok" dedim. Cevap şu; "Valla bilmem, sen öyle diyorsan öyledir!" Bu inanmaz tavır kalbimi yaraladı. Sözlerime kuşkuyla yaklaşmasına çok alındım! Sonra da düşündüm, acaba abartıyor muyum? Ama tersi olsa, sözüne hemen inanır "Aa o zaman üst kattan olabilir, dur ben bir sorayım" diye kendimi paralardım.
Cevabınız benim için önemli, sevgiyle kalın.
Rumuz; GÜVEN

MAALESEF HAKLISINIZ
S.U. CEVAP; Başlıktaki 'maalesef' sözcüğü, kalan ömrünüzde aynı hassasiyeti sürdürüp mutsuz olacağınızı öngördüğüm için. Haklısınız, çünkü komşunuzun ilk tepkisi biraz kırıcı. Ama altında şöyle bir kaygı olabilir, "Arıza benim dairemde değil, sakın masrafa ortak etmeye kalkma!" Bu yüzden mazur görün.

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