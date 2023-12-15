Selda Uskan

SELDA abla 17 yaşındayım, adım Ayşin. Annemle babam durup dururken 'doğumhanelerde bebekleri karıştırma' konusunu açtılar.

Biri dedi ki, "Kendi çocuğumu arar bulur sahiplenirim, yetiştirdiğim çocuğu da ailesine veririm!", "Diğeri "Yetiştirdiğim artık evladımdır, ondan vazgeçmem, kendi çocuğum nasıl olsa beni tanımıyor, böyle gider." Sorum şu; 1- Bunlar bana biyolojik ailem olmadıklarını mı anlatmaya çalışıyorlar;

2- Sizin de oğlunuz var biliyorum; hastanede karıştırılmış olsa ve yıllar sonra kendi doğurduğunuz çocuğu bulsanız ne yapardınız? İmza; Ayşin



KENDİNİ BOŞUNA ÜZÜYORSUN

S.U. CEVAP; Önce senin meseleyi halledelim; 'karıştırılmış' olsan ailen bu kadar sakin kalmaz, şu anda ortalığı yıkıyor olurdu. Bana gelince, her iki oğlumu da alıp bilinmedik bir yere kaçardım. Bencillik hatta hainlik diyebilirsin ama aynen yapardım.