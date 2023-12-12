Selda Uskan

SELDA abla, kısa bir ilişki sonunda sevgilimle ilgili şunları saptadım. Yazma nedenim, tüm genç kızlara ders olması. Önce; 33 yaşındayım, 60 yaşında "Çok zenginim" dedi, TOKİ evlerinde kirada oturuyormuş, altında murat 124 var. "İş adamıyım" dedi, inşaat ustası çıktı. "Çok titizimdir" dedi, 4 gün aynı eşofmanla dolaştı. "17 yaşımda THKP'liydim idamdan yargılandım, 15 yıl hapis yattım" dedi, büyük ihtimal cinayet filan. Zaten zır cahil ne solculuğu. Bana bir iki yüzük vermişti, hemen iade ettim, anneannemin yatak odasını almıştı, ben de onları geri istedim "Boyattım, boya parasını versin öyle" diye haber yollamış. Nihayet dün "Bu iş bitti artık" deyip engelledim. O da sabah kız kardeşime "Kaplıcalara gidiyorum, gelsene" diye mesaj atmış. Abla sence bu nasıl bir karakter? Rumuz; BEYAZ 2



ORTADA KARAKTER Mİ VAR

S.U. CEVAP; Aslında böyle 3 kuruşluk adamları değerli köşeme almam ama haklısın, genç kızlarımıza ders olması bakımından önemli...

Sen de artık kendi kalitende adamlarla görüş.

Allah'ın sevgili kuluymuşsun, kurban kes.