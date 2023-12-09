Selda Uskan

SELDA abla ben gidiciyim.

Hayatımın aşkıyla beraberken, aniden kendime bir sevgili daha yapayım dürtüsünün esiri oldum.

Netekim üç adaydan birini kabul ettim, başladık. 'Esas kızın' kıskançlığını sıkıştırayım araya da korkularımı daha iyi anla abla. Çok geçmeden hayat bana mutluluğu çok gördü, yenisi eskisini öğrendi. Şimdi tehdit altındayım;

"Onu bırakıp tamamiyle benim olmazsan, gider hamile olduğumu söylerim!" diyor. Abla ne hamileliği henüz 17 yaşındayım.

Sonuçta kanıtlayana kadar sevdiğim kadın beni bıçaklar yürür gider.

Senden isteğime gelince, 'aldatma üstadı abilerimin' bana acil akıl vermeleri. Hemen yazabilirler mi?

Rumuz; Darkthing



ÜSTADLAR MEŞGUL

S.U. CEVAP; Birini idare edemezken ikincisi senin neyine acaba? İnşallah kızlar elele verip seni bi güzel yolarlar.