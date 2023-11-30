Selda Uskan

SELDA abla yakışıklı ve parası olan bir gencim. Ayıptır söylemesi çeşitli sevgililerim var. Annemin torun göreceğim baskısı altında uzak akraba kendi halinde bir ev kızıyla evlendirildim.

Ama nikah öncesi çektim bunu kenara, "Bak kızım, bana karışmayacaksın, anamla birlikte istediğin gibi giyin, gez toz ye iç!" Her şeyi kabullendi. Nitekim evlendik gece yanına gitmedim. Ertesi gün sülaleyi ayağa kaldırdı. İlk gecesini yalnız geçirmişmiş!

Abla nedir kadınların bu telaşı, günler çuvala mı giriyor ya?

Rumuz; Mr. NO



Bazılarımız için önemli

S.U. CEVAP; Genelde ilk kez evlenecek kızlarımız için çok önemli. Benim rahmetli Arda da (zorla evlendirilmediği halde) ilk gecemizi barın birinde Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile geçirdiydi.

Uykum gelmişti eve gidip yatmıştım.